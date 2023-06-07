



Египет хочет вернуть ПА контроль над пограничным переходом в Газе

Египтяне стремятся заключить сделку, которая позволит Палестинской администрации восстановить контроль над пограничным переходом Рафах между контролируемой ХАМАС Газой и Египтом, заявил в среду палестинский чиновник в Рамалле. Терминал, единственный пункт пересечения границы между Египтом и Газой, находится под контролем ХАМАС с момента его насильственного захвата Газы в 2007 году.



После ухода Израиля из Газы в 2005 году пограничный переход совместно контролировался Египтом и ПА. Предложенная сделка обсуждалась во время отдельных встреч египетских официальных лиц, недавно состоявшихся в Каире, с делегацией ПА во главе с премьер-министром Мохаммадом Штайе и лидерами ХАМАС и Палестинского исламского джихада. Сообщается, что Штайе призвал египтян ослабить ограничения, введенные для путешественников и товаров на терминале Рафах.



В 2017 году ПА возобновила контроль над терминалом Рафах в соответствии с заключенным при посредничестве Египта соглашением о “примирении” между правящей палестинской фракцией ФАТХ, возглавляемой президентом ПА Махмудом Аббасом, и ХАМАС. Однако два года спустя ПА приказала своим сотрудникам покинуть терминал, обвинив ХАМАС в преследовании и аресте некоторых из них.



Последнее предложение является частью серии мер, которые египтяне планируют улучшить в экономической и гуманитарной ситуации в Газе.

Меры включают, среди прочего, увеличение торговли между Газой и другими странами и подачи электроэнергии из Египта в прибрежный анклав.

Еще неясно, согласились ли лидеры ХАМАС, посетившие Каир в начале этой недели, передать контроль над пограничным переходом Рафах ПА. В последние несколько дней ХАМАС обвинил ПА в усилении мер безопасности против сторонников группировки в Иудее и Самарии.



Репрессии произошли после победы связанных с ХАМАСом списков на выборах в студенческие советы двух наиболее важных палестинских университетов в ПА, Университета Ан-Наджа и Университета Бир-Зейт. Аресты усилили напряженность в отношениях между ПА и ХАМАСом, представители которого обвинили базирующееся в Рамалле палестинское руководство в стремлении заставить оппозицию замолчать. По некоторым данным, за последние несколько дней силами безопасности ПА было задержано не менее 16 сторонников ХАМАС.



Позже некоторые официальные лица ХАМАС и “Исламского джихада” заявили, что, хотя они приветствуют египетские идеи по улучшению экономической и гуманитарной ситуации, обе группы опасаются, что это может создать ложное впечатление о том, что Газа является независимым и суверенным государством.



Лидеры ХАМАС и “Исламского джихада” Исмаил Ханийе и Зияд аль-Нахалех провели серию встреч с египетскими официальными лицами. Переговоры были сосредоточены на путях укрепления двусторонних связей и улучшения координации между двумя сторонами. Египтяне также надеются добиться долгосрочного прекращения огня между Израилем и базирующимися в Газе вооруженными группировками.