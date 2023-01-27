Новости » Политика
Эдельштейн о правовой реформе: компромиссы неизбежны
27.01.2023 08:26 Алина Груднева

Эдельштейн о правовой реформе: компромиссы неизбежны

Спорный план правовой реформы не пройдет без компромиссов между коалицией и оппозицией.

Такое мнение выразил Юли Эдельштейн в эфире 12-го канала.

Комментарии Эдельштейна прозвучали на фоне интенсивных дискуссий относительно плана правительства, в том числе, со стороны граждан и американских законодателей.

"Через неделю-две-три, после того как все еще раз докажут, что ни в чем не пойдут на компромисс, не отступят и не уступят ни сантиметра, после всего этого все успокоятся и начнут переговоры. Будут переговоры, будет широкое согласие", — считает Эдельштейн.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы