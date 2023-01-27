



Эдельштейн о правовой реформе: компромиссы неизбежны

Спорный план правовой реформы не пройдет без компромиссов между коалицией и оппозицией.



Такое мнение выразил Юли Эдельштейн в эфире 12-го канала.



Комментарии Эдельштейна прозвучали на фоне интенсивных дискуссий относительно плана правительства, в том числе, со стороны граждан и американских законодателей.



"Через неделю-две-три, после того как все еще раз докажут, что ни в чем не пойдут на компромисс, не отступят и не уступят ни сантиметра, после всего этого все успокоятся и начнут переговоры. Будут переговоры, будет широкое согласие", — считает Эдельштейн.

