



Джонсон встретился с Трампом, чтобы поговорить об Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во время своей поездки в США. Об этом со ссылкой на британские и американские СМИ сообщает Голос Америки.



"Борис Джонсон встретился с президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Украине и жизненно важное значение победы Украины", – сказал пресс-секретарь Джонсона.



Трамп ранее называл Джонсона другом, но их позиции относительно войны в Украине отличаются. В то время как Джонсон был активным сторонником Украины, несколько раз посещал Украину и призвал Запад предоставить стране больше оружия, Трамп еще на посту президента неохотно посылал военную помощь Украине, а недавно заявил, что не знает, кто должен победить в этой войне, и кого он будет поддерживать в случае, если он вернется в Белый дом.



Ушедший с должности в прошлом году Джонсон ездил по Америке на этой неделе, чтобы заручиться поддержкой Украины среди высших республиканцев.



Также сообщается, что аналитические центры, поддерживающие Украину, пригласили бывшего британского лидера на частный обед в Техасе, где сказал он собранию политиков, доноров и руководителей промышленности, что Америка должна продолжать курс в поддержку Украины.



По словам участников встречи, Джонсон пообещал своим техасским друзьям за обедом, что есть "полная надежда, что украинцы смогут нанести очень значительный контрудар этим летом", и обсудил "перспективу полного российского военного краха". Потому он советовал американским бизнесменам делать "правильные ставки" на победителя.

