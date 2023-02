Джонсон: нужно победить Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США предоставить Украине все необходимое, чтобы победить в войне.



Об этом он написал в Twitter.



"Я выступаю за предоставление Украине всего необходимого, чтобы победить Путина. Соединенные Штаты сделали так много, поэтому я приехал в Вашингтон, чтобы поблагодарить вас и "пусть Бог благословит США"", — сказал он.



По словам Джонсона, он был поражен солидарностью республиканцев и демократов, которые поддерживают Украину.

I’m making the case for giving Ukraine everything it needs to defeat Putin



The United States has done so much - that’s why I came to Washington to say thank you and ‘God bless the USA’ pic.twitter.com/BHHxvvj7rv