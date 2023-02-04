Новости » Политика
Джонсон: нужно победить Путина
04.02.2023 05:45 Алина Груднева

Джонсон: нужно победить Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США предоставить Украине все необходимое, чтобы победить в войне.

Об этом он написал в Twitter.

"Я выступаю за предоставление Украине всего необходимого, чтобы победить Путина. Соединенные Штаты сделали так много, поэтому я приехал в Вашингтон, чтобы поблагодарить вас и "пусть Бог благословит США"", — сказал он.

По словам Джонсона, он был поражен солидарностью республиканцев и демократов, которые поддерживают Украину.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы