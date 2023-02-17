Новости » Политика
17.02.2023 12:43 Аркадий Бочаровский

Движение Crime Minister - президенту: Ваши действия незаконны

Протестное движение Crime Minister направило письмо президенту Ицхаку Герцогу и потребовало от него прекратить посредничество в споре вокруг правовой революции, которую продвигает правительство. 

В письме движение заявило, что "это явный политический спор, и президент страны не должен принимать в нем участие. Тот факт, что он назначил себя своего рода посредником в этом деле, является нарушением Основного закона: президент". 

В конце письма движение требует, чтобы Герцог "публично объявил, что его деятельность в качестве посредника незаконна и ему запрещено заниматься этим вопросом", а если он не выполнит это требование, движение обратится в БАГАЦ.
 

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