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Две женщины назначены на руководящие должности в разведке ЦАХАЛа
31.10.2022 22:17 Ольга Белозерова

Две женщины назначены на руководящие должности в разведке ЦАХАЛа

В понедельник две женщины были назначены на руководящие должности в разведывательном управлении Армии обороны Израиля. 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Подполковник М. была назначена начальником отдела в исследовательском отделе Разведывательного управления, отвечающего за разведывательные исследования на ливанском фронте. М. получит звание полковника, став первой женщиной, достигшей этого звания в Разведуправлении.

Подполковник Г. будет назначена атташе по разведке в США, а также получит звание полковника и станет первой женщиной на этой должности.

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