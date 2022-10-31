



Две женщины назначены на руководящие должности в разведке ЦАХАЛа

В понедельник две женщины были назначены на руководящие должности в разведывательном управлении Армии обороны Израиля.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Подполковник М. была назначена начальником отдела в исследовательском отделе Разведывательного управления, отвечающего за разведывательные исследования на ливанском фронте. М. получит звание полковника, став первой женщиной, достигшей этого звания в Разведуправлении.



Подполковник Г. будет назначена атташе по разведке в США, а также получит звание полковника и станет первой женщиной на этой должности.