



Дуди Амсалем назначен на новую важную должность

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу недавно принял решение назначить министра Дуди Амсалема ответственным от его имени в Комитете по атомной энергии, одном из самых секретных и важных органов в оборонном ведомстве.



Согласно зарубежным сообщениям, Комитет по атомной энергии отвечает за ядерное оружие Израиля, в отношении которого Израиль долгое время придерживался политики двусмысленности, а также находится в центре борьбы с попытками Ирана получить собственное ядерное оружие.



На протяжении многих лет ответственность за этот орган возлагалась на премьер-министра, за исключением, например, бывшего министра Юваля Штайница и Лапида, как когда он был заместителем премьер-министра, так и когда он был премьер-министром.



13 канал сообщил во вторник вечером, что, хотя окончательная ответственность останется за премьер-министром, ожидается, что Амсалем будет назначенным министром, работающим с комитетом от его имени.



Дуди Амсалем в настоящее время является министром регионального сотрудничества, министром в Министерстве юстиции и министром по связям между правительством и Кнессетом.

