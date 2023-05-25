



Драматические сообщения из Египта: Иран может прекратит финансировать ХАМАС



Ожидается, что Египет и Иран обменяются послами в течение нескольких месяцев в рамках процесса нормализации отношений между двумя странами, заявили сегодня (в среду) египетские чиновники в беседе с The National.



Они заявили, что "была достигнута принципиальная договоренность о проведении встречи между президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и его иранским коллегой Ибрагимом Раиси", и что встреча, как ожидается, состоится до конца года.



Сообщение опубликовано через несколько дней после того, как правитель Омана, султан Хайтам бин Тарик ас-Саид, посетил Египет с двухдневным визитом. Официальные лица заявили, что "во время визита он говорил с ас-Сиси о возобновлении отношений с Тегераном". Как уже упоминалось, Оман поддерживает тесные отношения с Ираном и часто брал на себя роль посредника в региональных конфликтах.



Иран, со своей стороны, подчеркнул, что заинтересован в улучшении отношений с Египтом, самой густонаселенной арабской страной. С другой стороны, правительство Египта хранит молчание, когда речь заходит об отношениях с Ираном, однако местные СМИ в последние недели сообщают об ожидаемой нормализации отношений.



"Нормализация отношений с Ираном, по словам источников, цитируемых в новостях, гарантирует добрую волю Тегерана в связи с усилиями Каира по созданию более тесных экономических и торговых связей с такими странами, как Ирак, Сирия и Ливан, где он имеет значительное влияние." Они также добавили, что "Египет в то же время попытается убедить Иран прекратить или, по крайней мере, уменьшить свою поддержку ХАМАС и "Исламского джихада", двух основных террористических палестинских группировок в секторе Газа".