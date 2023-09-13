



Драма в БАГАЦе: Дебаты об отмене основного закона длились 13 часов

Во вторник в Высшем суде справедливости разыгралась невиданная юридическая драма: аргументы, затрагивающие суть конституционного характера Израиля, обсуждались всеми 15 судьями суда и адвокатами, выступающими за и против правительственного закона об ограничении применения оснований разумности.



Напряжение в ходе слушаний, продолжавшихся более 13 часов, достигло кульминации, когда председатель комиссии Кнессета по конституции, законодательству и правосудию депутат Симха Ротман сделал замечание суду, назвав его "олигархией", не имеющей права отменять волю большинства.



Однако не обошлось и без резких высказываний, когда адвокат правительства Илан Бомбах попытался принизить конституционное значение Декларации независимости Израиля, чтобы опровергнуть утверждения заявителей о том, что суд в крайних случаях может аннулировать отдельные части конституционного устройства Израиля.



В центре дискуссии оказались два вопроса: имеет ли БАГАЦ право на судебный контроль над квазиконституционными основными законами Израиля, включая закон об основании разумности, и наносит ли закон об его ограничении столь серьезный ущерб демократическому характеру Израиля, чтобы оправдать его отмену.



Многие судьи в своих вопросах и комментариях указали, что они в корне не согласны с утверждением правительства о том, что суд не может вмешиваться в действие основных законов Израиля, и неоднократно задавали вопрос о том, имеет ли право Кнессет принимать откровенно недемократические законы - без всякого судебного контроля над ними.



В то же время консервативные судьи в суде отступили от утверждений своих более либеральных коллег и решительно оспорили утверждение заявителей о том, что существует какой-либо правовой источник для идеи о том, что суд может отменить закон конституционного характера.



Однако, несмотря на то, что большинство судей в суде, по-видимому, придерживаются позиции, что суд действительно имеет такое право, даже более центристские и либеральные судьи скептически отнеслись к тому, что закон о разумности настолько вреден для израильской демократии, что требует его отмены.