



Драконовские штрафы за "эковандализм": Италия готовится принять новый закон

Итальянское правительство заявляет, что два отдельных инцидента на культурных достопримечательностях на прошлой неделе показывают необходимость предложенного им закона об "эковандализме".



Закон налагает штрафы в размере до 60 000 евро (65 000 долларов США) на тех, кто будет признан виновным в порче, повреждении или уничтожении чего-либо, что правительство считает "культурным достоянием".



Череда инцидентов с "автографами" туристов на исторических памятниках разозлила вице-премьера Маттео Сальвини, который заявил, что преступникам следует "преподать урок, который они никогда не забудут", приговорив к тюремному заключению, штрафам или общественным работам.



Этим летом Колизей трижды был поврежден туристами, выцарапавшими свои имена или инициалы на его 2000-летнем камне.



В пресс-релизе министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано сказал: "Законопроект об экологическом вандализме будет вынесен на голосование в Палате и, наконец, станет законом, чтобы иметь более строгую и эффективную нормативно-правовую базу для противодействия искажению нашей культуры и ландшафта".

