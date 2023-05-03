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Доверенное лицо Нетаниягу встретился с экс-главой БАГАЦа Бараком
03.05.2023 21:45 Алина Груднева

Доверенное лицо Нетаниягу встретился с экс-главой БАГАЦа Бараком

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер встретился с бывшим председателем БАГАЦа Аароном Бараком.

По данным Ynet, стороны обсудили планы правительства по правовой реформе.

Дермер представляет премьер-министра Биньямина Нетаниягу на переговорах в резиденции президента с оппозицией.

В свою очередь, Барак возглавил "конституционную революцию" в Израиле в 2005 году. Многие провозглашенные им тогда принципы были взяты за основу в нынешнем плане правовой реформы.

Экс-председатель БАГАЦа подтвердил изданию информацию о встрече с Дермером, пояснив, что время от времени они это делают как друзья.
 

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