



Доверенное лицо Нетаниягу встретился с экс-главой БАГАЦа Бараком

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер встретился с бывшим председателем БАГАЦа Аароном Бараком.



По данным Ynet, стороны обсудили планы правительства по правовой реформе.



Дермер представляет премьер-министра Биньямина Нетаниягу на переговорах в резиденции президента с оппозицией.



В свою очередь, Барак возглавил "конституционную революцию" в Израиле в 2005 году. Многие провозглашенные им тогда принципы были взяты за основу в нынешнем плане правовой реформы.



Экс-председатель БАГАЦа подтвердил изданию информацию о встрече с Дермером, пояснив, что время от времени они это делают как друзья.

