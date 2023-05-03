Доверенное лицо Нетаниягу встретился с экс-главой БАГАЦа Бараком
Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер встретился с бывшим председателем БАГАЦа Аароном Бараком.
По данным Ynet, стороны обсудили планы правительства по правовой реформе.
Дермер представляет премьер-министра Биньямина Нетаниягу на переговорах в резиденции президента с оппозицией.
В свою очередь, Барак возглавил "конституционную революцию" в Израиле в 2005 году. Многие провозглашенные им тогда принципы были взяты за основу в нынешнем плане правовой реформы.
Экс-председатель БАГАЦа подтвердил изданию информацию о встрече с Дермером, пояснив, что время от времени они это делают как друзья.