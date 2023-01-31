



Дом для ежей: Великобритания восстановит места обитания диких животных

Во вторник Великобритания объявила о плане улучшения состояния окружающей среды, дав обязательство восстановить не менее 500 000 гектаров среды обитания диких животных для защиты самых редких видов в стране, от ежей до рыжих белок.



По данным Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, предложения включают 70 новых проектов, включая 25 новых или расширенных национальных природных заповедников.



По данным правительства, в Англии насчитывается 225 национальных природных заповедников общей площадью более 98 600 га или около 0,7% территории страны .



“Защита окружающей среды имеет основополагающее значение для здоровья, экономики и процветания нашей страны”, – сказал премьер-министр Риши Сунак



Правительство заявило, что стремится обеспечить проживание населения в пределах 15-минутной пешей доступности зеленых насаждений или воды. Другие обязательства включали обещание восстановить 650 км рек в рамках раунда проекта по обновлению ландшафта и созданию 3000 гектаров новых лесных массивов вдоль рек Англии.