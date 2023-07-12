



Доклад в ООН: “Израильская оккупация превратила ПА в тюрьму под открытым небом”

Франческа Альбанезе выступила в Совете по правам человека ООН со специальным докладом по вопросу “о положении с правами человека на оккупированной с 1967 года палестинской территории”.



“Израильская военная оккупация превратила всю палестинскую территорию в тюрьму под открытым небом, где палестинцы постоянно находятся под наблюдением и подвергаются наказанию, – заявила 10 июля эксперт ООН. “Более 56 лет Израиль управляет оккупированной палестинской территорией посредством удушающей криминализации основных прав и массовых заключений”.



“В условиях израильской оккупации поколения палестинцы подвергаются повсеместному и систематическому лишению свободы, часто за самые простые жизненные действия и осуществление основных прав человека”, – сказала Альбанезе.



По ее мнению, “большинство уголовных судимостей палестинцев стали результатом нарушений международного права, которые подрывают законность правосудия оккупирующей державы”. В отчете говорится, что “с 1967 года более 800 000 палестинцев, в том числе дети в возрасте 12 лет, были арестованы и задержаны в соответствии с авторитарными правилами, санкционированными израильскими военными”.



“Массовое заключение подавляет мирную оппозицию оккупации, защищает израильских военных и поселенцев и, в конечном счете, облегчает вторжения поселенцев”, – отметила Альбанезе, отметив, что “израильский тюремный режим преследует палестинцев даже за пределами тюрем”.



“Повсеместный и систематический произвол оккупационного режима является еще одним выражением апартеида, навязанного палестинцам, и усиливает необходимость немедленно положить ему конец”, – подчеркнула она. ”Израильская аннексия палестинской территории – проект с незаконными целями, преследуемый незаконными средствами”.



Эксперт ООН призвала государства-члены “выполнять свои обязательства не помогать и не признавать колониально-поселенческую оккупацию Израиля и постепенную аннексию, а также использовать все дипломатические, политические и экономические меры в соответствии с Уставом ООН, чтобы положить этому конец”.



Постоянная миссия Израиля при ООН в Женеве во вторник отвергла выводы Альбанезе.



"Израиль не ожидает какого-либо справедливого, объективного или профессионального отношения от этого специального докладчика, который был выбран из-за ее пристрастных взглядов против Израиля", – говорится в заявлении миссии. "Ее мандат был создан с единственной целью дискриминации Израиля и израильтян".

