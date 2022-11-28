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Дочь главы Чечни получила орден Кадырова
28.11.2022 21:53 Алина Груднева

Дочь главы Чечни получила орден Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил дочь Хадижат орденом.

 
Об этом сообщают российские СМИ.
 
Ранее 22-летняя Хадижат возглавила Департамент дошкольного образования и получила награду "За заслуги перед Чеченской республикой".
 
Теперь она получила от отца орден Ахмата-Хаджи Кадырова.
 
"За короткий срок Хадижат Рамзановна показала себя как талантливая управленца, поднявшая деятельность вверенной ей организации на новый уровень", — сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
 
 

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