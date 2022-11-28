



Дочь главы Чечни получила орден Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил дочь Хадижат орденом.

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее 22-летняя Хадижат возглавила Департамент дошкольного образования и получила награду "За заслуги перед Чеченской республикой".

Теперь она получила от отца орден Ахмата-Хаджи Кадырова.

"За короткий срок Хадижат Рамзановна показала себя как талантливая управленца, поднявшая деятельность вверенной ей организации на новый уровень", — сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.