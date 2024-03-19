



До конца марта Украина получит половину из обещанного миллиона снарядов

До конца марта Украина получит примерно половину из 1 миллиона артиллерийских боеприпасов, которые обещали предоставить страны Евросоюза. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.



Он отметил, что в этом году количество переданных Украине боеприпасов должно достичь миллиона.



"Да, до конца этого марта месяца мы не поставили миллион снарядов. Но Украина получит и более миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы", − сказал Стано, отметив, что это в дополнение к двустороннему сотрудничеству между Украиной и странами-членами.



Напомним, в январе профильный еврокомиссар говорил, что европейский ОПК сможет до конца 2024 года произвести не менее 1,3 млн снарядов.



На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о выделении 500 млн евро европейским компаниям для наращивания мощностей по производству боеприпасов по схеме, которая позволит увеличить поставки снарядов в Украину и пополнить запасы стран ЕС.



В этот понедельник министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира