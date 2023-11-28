



Для войны: в РФ поступает больше товаров двойного назначения из Турции

В России зафиксирован резкий рост экспорта товаров двойного назначения из Турции.



Об этом говорится в аналитическом материале газеты Financial Times.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Речь идет о товарах, используемых Россией в военных назначениях, к примеру: микрочипы и оптические прицелы. Согласно отчету, за первые 9 месяцев этого года Турция сообщила о значительном экспорте подобных товаров в страны бывшего СССР.



Они считаются перевалочными пунктами для поставок в РФ. Аналитики подсчитали сумму поставок, которая составила 158 млн долларов США, что намного больше, чем в предыдущий год.