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Для войны: в РФ поступает больше товаров двойного назначения из Турции
28.11.2023 04:35 Алина Груднева

Для войны: в РФ поступает больше товаров двойного назначения из Турции

В России зафиксирован резкий рост экспорта товаров двойного назначения из Турции.

Об этом говорится в аналитическом материале газеты Financial Times.

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Речь идет о товарах, используемых Россией в военных назначениях, к примеру: микрочипы и оптические прицелы. Согласно отчету, за первые 9 месяцев этого года Турция сообщила о значительном экспорте подобных товаров в страны бывшего СССР. 

Они считаются перевалочными пунктами для поставок в РФ. Аналитики подсчитали сумму поставок, которая составила 158 млн долларов США, что намного больше, чем в предыдущий год.

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