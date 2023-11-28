Для войны: в РФ поступает больше товаров двойного назначения из Турции
В России зафиксирован резкий рост экспорта товаров двойного назначения из Турции.
Об этом говорится в аналитическом материале газеты Financial Times.
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Речь идет о товарах, используемых Россией в военных назначениях, к примеру: микрочипы и оптические прицелы. Согласно отчету, за первые 9 месяцев этого года Турция сообщила о значительном экспорте подобных товаров в страны бывшего СССР.
Они считаются перевалочными пунктами для поставок в РФ. Аналитики подсчитали сумму поставок, которая составила 158 млн долларов США, что намного больше, чем в предыдущий год.