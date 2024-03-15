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Для "вагнеровцев" белорусы строят специальное жилье
15.03.2024 21:40 Алина Груднева

Для "вагнеровцев" белорусы строят специальное жилье

В Беларуси решили построить для бывшей ЧВК "Вагнер", которая находится на территории республики, специальное жилье.

По данным Центра национального сопротивления Украины, там будут проживать "инструкторы", которые занимаются обучением белорусских военных.

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Девятиэтажку для "вагнеровцев" начали строить в населенном пункте Цель, где находится военный полигон.

По данным ЦНС, в Беларуси дислоцируются не более 300 наемников. 

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