



Для "вагнеровцев" белорусы строят специальное жилье

В Беларуси решили построить для бывшей ЧВК "Вагнер", которая находится на территории республики, специальное жилье.



По данным Центра национального сопротивления Украины, там будут проживать "инструкторы", которые занимаются обучением белорусских военных.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Девятиэтажку для "вагнеровцев" начали строить в населенном пункте Цель, где находится военный полигон.



По данным ЦНС, в Беларуси дислоцируются не более 300 наемников.