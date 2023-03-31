



Дистель Атбарян: Присутствие правых на улицах имеет решающее значение

Министр Галит Дистель Атбарян приняла участие в демонстрации правых в Тель-Авиве в четверг вечером и в разговоре с Israel National News заявила, что выход на улицы — это повестка дня.



"Присутствие правых на улицах имеет решающее значение. Борьба идет не в Кнессете, а на израильской улице. Слишком долго мы оставляли это поле пустым, и возникла оптическая иллюзия, что весь народ против "диктатуры". Выход на улицы показывает, что дело не в том, что народ против диктатуры, а в том, что большинство народа выступает за правительство и за демократию. Мы будем проводить демонстрации до тех пор, пока наша победа не станет реальностью, потому что сейчас этого не происходит", - пояснил Дистел Атбарян.



Она не скрывала своего недовольства решением приостановить законотворческий процесс судебной реформы.



“Мы прогнулись, потому что не представляли себе, насколько здесь государство в государстве. Когда против правительства восстали все государственные институты — включая армию, прокуратуру и полицию, — мы не могли допустить, чтобы страна рухнула. Шаг, который мы сделали, был печальным, но необходимым, трагическим, но необходимым для общего блага. Мы - правительство всего народа Израиля", - сказала Дистель Атбарян.



“Мы наблюдаем здесь переворот, который уже планировался много лет назад, закулисный оппортунизм представителей левых во всех учреждениях. Сейчас он прорывается, и работы много. Мы не сдадимся”, — заявила министр.



