



Директора банков – Нетаниягу: Из-за судебной реформы деньги уходят из страны

В пятницу руководители израильских банков предупредили премьер-министра Биньямина Нетаниягу о потенциальных экономических последствиях предложений его правительства по радикальному преобразованию судебной системы страны. Нетаниягу утверждал, что открыт для диалога, но настаивал на том, что не будет замедлять усилия по продвижению судебной реформы.



Нетаниягу встретился в штаб-квартире своей партии “Ликуд” в Тель-Авиве с главами нескольких крупнейших израильских банков и другими бизнесменами, чтоб ответить растущему хору предупреждений со стороны ведущих бизнесменов и экономистов.



Генеральный директор Bank Hapoalim Дов Котлер сообщил Нетаниягу, что в последние дни в банках замечен отток средств, при этом сберегательные счета были переведены из Израиля за границу.



“Это еще не драматические масштабы, но мы обеспокоены тем, что это начало тенденции”, – сказал Котлер.



Генеральный директор “Дисконт банка” Ури Левин сказал: “Невозможно игнорировать экономические показатели, вам нужно немедленно остановиться и продвигать изменения осторожно, заручившись согласием специалистов. Возможно, мы ошибаемся, а вы правы, но цена ошибки может стать смертельным ударом по демократии и экономике”.



На встрече также присутствовали Самер Хадж-Йехиа, председатель Bank Leumi, бизнесмен и соратник Нетаниягу Шломи Фогель, венчурные капиталисты Майкл Айзенберг и Хеми Перес, сын покойного президента Шимона Переса.



“Общественность полна решимости бороться. Вы не проведете реформу, подобную этой, без изменений или диалога. Вам нужно прекратить это безумие и начать говорить”, – считает Перес.



Нетаньяху заявил во время встречи, что чрезмерный судебный надзор препятствует экономическому росту.



“Большой успех израильской экономики не из-за судебной системы, а вопреки ей”, – сказал он в заявлении “Ликуд”. “Судебная реформа поможет экономике и бизнесу Израиля”.



"Реформа не только не нанесет вреда экономике, но и заставит ее взлететь", – добавил премьер-министр.



Нетаниягу также сообщил, что министр юстиции Ярив Левин был открыт для обсуждения запланированных им изменений с оппонентами, но “до сих пор мы не слышали о готовности другой стороны к принятию изменений. Даже малейшее изменение в глазах критиков – это "конец демократии”.



Известно, что активная общественная реакция на запланированный капитальные изменения удивила и обеспокоила Нетаниягу, который надеялся провести изменения, не вызвав такого резонанса. Также сообщается, что способ Левина решать этот вопрос вызвал напряженность в отношениях с премьером.