



Дипломат талибов защищает политику режима: запрет на обучение женщин не навсегда

Главный дипломат правящего в Афганистане Талибана заявил в понедельник, 8 мая, что его правительство не запретило образование девочек "навсегда", и женщины продолжают работать в различных секторах по всей стране.



Министр иностранных дел талибов Амир Хан Муттаки выступил на семинаре в столице Пакистана Исламабаде, посвященном завершению четырехдневного официального визита в соседнюю страну, где он также принял участие в трехстороннем диалоге со своими китайскими и пакистанскими коллегами.



"В настоящее время у нас в Афганистане 10 миллионов учащихся учатся в начальных и высших учебных заведениях. Девять миллионов могут получить доступ ко всем формам образования. Среди них девочки до шестого класса. Около 300 000 учителей, в том числе 92 000 женщин, преподают в этих учебных заведениях," - сказал Муттаки.



Жесткая исламистская группировка восстановила контроль над страной в августе 2021 года, когда Соединенные Штаты и НАТО вывели свои войска после почти двух десятилетий участия в афганской войне. С тех пор талибы навязали свою строгую версию исламского права или шариата, чтобы управлять обедневшей, раздираемой войной южноазиатской страной.



Многим афганским женщинам, в том числе работающим в Организации Объединенных Наций и неправительственных организациях, закрыт доступ на работу и в общественные места.



Тем не менее в своем выступлении в понедельник Муттаки настаивал на том, что тысячи женщин-врачей и медсестер работают в секторах здравоохранения. Девушки и женщины посещают медресе (исламские религиозные школы) и даже преподают там.



"Мы никогда не говорили, что женское образование является неисламским или навсегда запрещено в Афганистане. В указе четко говорилось, что женское образование приостановлено до дальнейшего уведомления", — сказал Муттаки.



Он сослался на указ, изданный главой талибов Хибатуллой Ахундзадой в прошлом году, который запретил девочкам посещать школы после шестого класса, а затем отстранил студенток от доступа к университетским занятиям.



"Мы добились значительного прогресса в этом вопросе, и правительство Афганистана будет продолжать прилагать усилия для мирного решения остающихся проблем по этому вопросу", — сказал Муттаки, не вдаваясь в подробности.



Группа экспертов ООН по правам человека завершила восьмидневную миссию в Афганистане в прошлую пятницу, сообщив о беспрецедентной "критичной институционализированной гендерной дискриминации" в Афганистане.



"Мы глубоко обеспокоены очевидным преследованием по признаку пола в Афганистане — систематическим и серьезным нарушением прав человека и преступлением против человечности", — говорится в предварительных выводах миссии.



Муттаки отметил, что власти Талибана на встречах с командой ООН подтвердили, что они работают над открытием школ для девочек, но не назвали четких сроков.



