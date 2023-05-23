



"Диктатор": с пленума Кнессета выгнали нескольких депутатов

В ходе обсуждения госбюджета с пленума Кнессета выгнали нескольких депутатов от оппозиции.



Это произошло после выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в ходе которого из зала звучали крики: "диктатор".



"Недавно я услышал от представителей оппозиции, что мы не сможем принять бюджет, и не в первый раз их прогнозы не оправдались. Бюджет будет принят", — сказал Нетаниягу.



Как ожидается, голосование по госбюджету продлится до самого утра.