



Девушка, жаловавшаяся на Эяля Голана: отвратительное и унизительное решение





Т., одна из истцов против Эяля Голана, отреагировала сегодня (в среду) на закрытие дела против знаменитого певца “за недостатком улик”.



Она сказала, что "это тяжелый и унизительный день для меня, я чувствую себя опустошенной". Т. также добавила в своем ответе, что в прошлом она верила, что "есть кто-то, кто позаботится о справедливости и исправлении этой истории", но в итоге она была разочарована решением прокуратуры, которое она назвала "позорным, унижающим меня лично и дающим победу группе сутенеров и насильников".

