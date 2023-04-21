



Десятки тысяч людей собираются в Аль-Аксе для празднования Курбан-байрам

Арабы и палестинцы присоединились к значительной части мусульманского мира в праздновании праздника Ид аль-Фитр в пятницу, чтобы отметить окончание месяца поста Рамадан, когда десятки тысяч людей собрались для молитвы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.



К полудню пятницы ожидаются сотни тысяч. Для палестинских мусульман поклонение в мечети Аль-Акса — третьем по значимости месте в исламе — является центральной частью праздника.



Израильские власти заявили, что молитвы в пятницу утром были в основном мирными. Тем не менее, “все еще была горстка бунтовщиков, которые прибыли, чтобы беспокоить и причинять вред своим единоверцам, осквернять святое место и подстрекать к терроризму”, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном с видео, на которых несколько молодых людей в масках пытаются повесить баннеры ХАМАС, в то время как другие использовали веревки, чтобы взобраться на стены и избежать проверок службы безопасности.



Тем временем Waqf, поддерживаемый Иорданией исламский трест, который управляет комплексом мечети Аль-Акса на Храмовой горе, объявил, что около четырех миллионов человек молились в этом месте в течение месяца Рамадан.

