



Десять контрабандных сетей. Как в Израиль ввозят граждан бывшего СССР

Десять контрабандных сетей действуют в Израиле и странах Восточной Европы с целью помочь иностранным гражданам въехать в страну по поддельным документам. Эти люди себя за уборщиков или ультраортодоксов, чтобы пройти через аэропорт, не вызывая подозрений.



Около трех месяцев назад две грузинские женщины приземлились в аэропорту Бен-Гурион. Они пришли на паспортный контроль, притворившись ультраортодоксами, одев длинные юбки и головные платки, с туристическими визами. Они были уверены, что через мгновение въедут в Израиль, чтобы работать по найму и посылать деньги своим семьям, но инспекторы Управления по делам населения заметили нечто странное.



"Мы приехали работать в Израиле, они сказали нам, что если мы оденемся ультраортодоксами, то нам будет легче въехать", - объяснили они . Но их просьба о въезде в Израиль была отклонена, и их посадили на рейс обратно в Грузию.



Через несколько дней в Израиле приземлился турист из Молдовы, выдававший себя за представителя Интерпола в Европе. Он прибыл с удостоверением полицейского Интерпола и думал про себя, что через мгновение он без проблем въедет в Израиль. "Он был полон уверенности. Мы проверили удостоверение, и оказалось, что оно поддельное, - объяснил сотрудник Управления по делам народонаселения, - вероятно, он заплатил немалые деньги тому, кто подделал его удостоверение."



Это не единичные случаи, поскольку в Израиле и в ряде стран Восточной Европы действуют сети контрабандистов, цель которых - помочь гражданам этих государств въехать в страну с фальшивыми документами. По оценкам, эти туристы приезжают в основном из таких стран, как Молдова, Грузия, Турция, Россия и Украина. "Они въезжают в страну по поддельным паспортам и под вымышленными именами, чтобы их не зарегистрировали как въезжающих в страну, - объяснил сотрудник Управления по делам населения Министерства внутренних дел, - таким образом, они могут работать здесь так, чтобы никто не узнал их настоящую личность, и в конце концов уехать со своим настоящим паспортом". Эти туристы считают Израиль экономическим раем, приезжают сюда и остаются здесь нелегально".



Некоторые из них имеют паспорта с относительно низким качеством подделки, другие получили карточки сотрудников аэропорта Бен-Гурион и даже приезжают в униформе уборщиков или ремонтников. Для того чтобы пройти через Бен-Гурион, не вызывая подозрений, каждый турист платит от 2 000 до 3 500 евро членам сетей, которые, как подозревается, зарабатывают десятки миллионов евро в год. "Это очень хорошо отлаженная индустрия, которой за кулисами управляют преступники из криминальных организаций Израиля, члены русской и украинской мафии, которые специализируются на контрабанде иностранцев в Израиль и делают на этом большие деньги", - рассказал один из сотрудников полиции.



"Сразу же после приземления они переодеваются в туалетах аэропорта, прикалывают на рубашку значки служащих и пытаются пересечь границу Израиля, не будучи пойманными, - рассказал высокопоставленный сотрудник Управления по делам населения, - вся их цель - не пройти через пограничный контроль, чтобы в системе не было их документов".

