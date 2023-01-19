



Дери могут назначить спикером Кнессета - вместо Охана

Совет мудрецов Торы, собравшийся вчера вечером, 18 января, по поводу решения БАГАЦа в отношении председателя ШАС Арье Дери, не сомневается в том, что постановление будет оставлено в силе. Поэтому в ближайшие дни Дери со своих постов в правительстве.



Несмотря на это, коалиция все еще будет пытаться действовать в области законодательства. Будут попытки принять основной закон, который преодолеет решение БАГАЦа - но это очень сложный процесс, который может занять много времени.





Сейчас коалиция пытается сформулировать новую формулу решения кризиса, возникшего с председателем ШАС. Не исключено, что Дери будет назначен спикером Кнессета - вместо нынешнего спикера Амира Оханы. Данная должность позволяет Дери исполнять обязанности члена Кнессета даже с учетом его судимости. Если это произойдет, ожидается, что Охана перейдет на другую должность в правительстве.



Несмотря на попытки принять закон, который позволит дисквалификацию БАГАЦем Дери, Нетаниягу и Левин не захотят основывать правовую реформу, которую поддерживают правые на будущем Арье Дери.



Ранее вчера вечером сообщалось о другом возможном сценарии для Дери. По закону он может попросить Нетаниягу занять другую высокую должность в правительстве - например, альтернативного премьер-министра. Он может быть назначен на нее, несмотря на судимость. Для этого необходимо будет отправить в отставку действующее правительство путем вотума конструктивного недоверия - и привести к присяге новое правительство. Это очень сложная процедура, в которой Нетаниягу точно не заинтересован - поэтому шансы на то, что она состоится, невелики.