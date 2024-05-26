



Der Spiegel: Страны Балтии и Польша могут ввести войска в Украину

По данным СМИ, на прошлой неделе в кулуарах конференции по внешней политике и политике безопасности в Таллинне депутаты балтийских парламентов предупредили представителей немецкого правительства о последствиях политики Германии.



"Их аргумент таков: если россия добьется стратегического прорыва на востоке Украины из-за того, что Запад лишь наполовину помогает Киеву, ситуация может резко обостриться", – говорится в материале Der Spiegel.



Отмечается, что балтийские политики предупредили, что в таком случае страны Балтии и Польша (являются членами Альянса) не будут ждать, пока российские войска дойдут до их границ, поэтому "сами отправят войска в Украину".



Тогда "НАТО станет стороной войны", указало СМИ. Это именно то, чего опасаются канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден.