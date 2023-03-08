



Депутаты от оппозиции критикуют новое судебное компромиссное предложение

Несколько высокопоставленных депутатов от оппозиции критикуют новое предложение об изменении судебной системы, которое является компромиссом с запланированной правительством реформой.



Депутат от партии “Маханэ Мамлахти” Гидеон Саар, бывший министр юстиции, написал в Твиттере, что это предложение приведет к “политизации отбора судей“, установит “высокую и крайнюю планку“ для БАГАЦа в осуществлении судебного надзора и сделает законным совет, необязательный для правительства.

“Это та же женщина, [но] в пуримском одеянии”, — говорит он.



Глава “Авода” Мерав Михаэли предполагает, что это предложение на самом деле является работой коалиции, поэтому его можно представить как компромисс.

“Маска снова сброшена. Вы не можете обмануть всю страну”, — пишет она в Twitter.

