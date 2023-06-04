



Депутаты коалиции поддержали Ротмана, отобравшего мегафон у демонстрантки

Несколько депутатов коалиции выразили поддержку члену Кнессета от “Религиозного сионизма” Симхе Ротману в субботу после того, как он отобрал мегафон протестующей в Нью-Йорке.



Инцидент вызвал возмущение в Израиле и США – протестующие в Нью-Йорке требуют, чтобы Ротману запретили посещение крупного парада в поддержку Израиля, который пройдет в воскресенье.



Министр финансов Бецалель Смотрич, лидер ультраправой партии “Религиозный сионизм”, поддержал Ротмана и осудил антиправительственных активистов в заявлении, опубликованном в Twitter.



“Насилие против него давно перешло все красные линии”, – сказал Смотрич о Ротмане, добавив, что надеется, что местные власти предъявят протестующим обвинения.



Смотрич осудил демонстрантов как “горстку жестоких троллей, которые подрывают основы нашей демократии”. Он добавил, что Ротман по-прежнему будет ведущей фигурой в реформировании судебной системы на посту председателя комитета Кнессета по конституции, законодательству и правосудию.



Член Кнессета Талли Готлиб от партии “Ликуд” заявила, что использование мегафона рядом с Ротманом было “нападением во всех смыслах”, и похвалила его за “быструю реакцию”.



“О, лицемерие левых”, – написала она в Twitter.



Депутат от "Ликуд" Ариэль Калнер также обвинил протестующих в лицемерии и заявил, что поддерживает Ротмана, “который борется с подлыми головорезами”.



Ротман, ключевой архитектор спорной судебной реформы правительства, является одним из нескольких израильских законодателей, прибывших в Нью-Йорк на ежегодный воскресный парад празднования Израиля. Марш является значительным событием для еврейской общины города и важным выражением солидарности с еврейским государством, но в этом году парад был омрачен разногласиями по поводу планов правительства по перестройке судебной системы Израиля.