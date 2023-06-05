



Депутата Госдумы, заявившего о “потере смысла СВО”, могут лишить поста

В “Единой России” начали консультации из-за публичных высказываний члена фракции, первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который заявил, цели “спецоперации” в Украине не были достигнуты, а некоторые из них “перестали иметь всякий смысл”. Об этом пишут “Ведомости” со ссылкой на два источника в партии и собеседника, близкого к администрации президента.



Затулин состоит в думской фракции “Единой России”, но не является членом партии. По словам собеседников газеты, один из вариантов – лишение депутата поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из фракции. Один из источников издания допустил, что все консультации могут ограничиться тем, что с Затулиным “переговорит руководство фракции, чтобы он впредь высказывался аккуратнее”.



В комментарии Затулин сказал, что с ним никто из руководства фракции не связывался по поводу выступления на форуме. В своем Telegram-канале он написал, что из его выступления “выдергивают одно и забывают другое”.



“Я говорил о том, что на данный момент цели СВО, а по-настоящему – войны, не достигнуты. Зачем? Затем, чтобы вслед за этим сказать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей”, – заявил депутат.