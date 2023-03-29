



Депутат Маоз: Это план по освобождению государственных систем от контроля левых

Депутат Кнессета Ави Маоз отреагировал на пленуме Кнессета на решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу заморозить реформу судебной системы.



"Я хочу обратиться отсюда к гражданам Израиля, и особенно к избирателям правого, традиционного и религиозного лагеря. С момента создания партии "Ноам" почти четыре года назад мы кричали, что крайнее и радикальное меньшинство тайно захватило, в течение длительного процесса и с помощью огромных денежных сумм, вливаемых из фондов и зарубежных стран, системы власти в Израиле. В академии, в юриспруденции, образовании, безопасности, СМИ и культуре - агенты перемен, которые прошли престижную подготовку в институтах с явно левой повесткой дня, стремятся сделать Израиль государством для всех его граждан", — начал свое выступление Маоз.



Он отметил, что "в прошлом месяце премьер-министр Биньямин Нетаниягу и все правительство мужественно возглавили движение по исправлению судебной системы и восстановлению баланса между ветвями власти в Израиле. В меру своих возможностей, с помощью средств инженерии разума, левым удалось с невероятной скоростью взбудоражить общественное мнение, как будто борьба правительства против диктатуры элит есть война с демократией. Методами запугивания, без красных линий и без капли государственного мышления, они создавали ложное представление о "государстве в знак протеста", в то время как большинство населения ясно высказалось о своей позиции на выборах пять месяцев назад".



"ЦАХАЛ, так сказать, принадлежит им, это их страна. Они владеют высокими технологиями. Они были готовы сжечь все, чтобы сохранить контроль в своих руках. Это меньшинство знало, что им придется столкнуться с большинством народа, которое наиболее чувствительно к национальной неприкосновенности и сохранению государства", — добавил Маоз.



По его словам, "мы больше не сможем убегать от простой истины, которую я кричал в течение двух лет: Государство Израиль должно иметь дело с захватом своих государственных систем левыми и теми, кто придерживается концепции государства всех его граждан".



Он повернулся к Нетаниягу и сказал: "Я призываю премьер-министра: верните государство народу. Соберите специальную группу министров во главе с вами. Подготовьте пятилетний план, чтобы остановить деятельность всех иностранных фондов, прекратить все обучение и повышение квалификации высокопоставленных должностных лиц, в особенности командиров ЦАХАЛа и сил безопасности, под эгидой частных организаций с явно левой повесткой дня; удалить программы, финансируемые зарубежными странами и иностранными организациями, из системы образования, прекратить развитие инженерной мысли в научных кругах и ее освещение в СМИ. Граждане Израиля, которые сегодня лучше, чем когда-либо, понимают, насколько важным и неотложным является такое исправление, поддержат нас в этом процессе. У нас нет выбора. В противном случае мы - вещи жизни. У нас нет другого еврейского государства, и у нас нет другого народа".

