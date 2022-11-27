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Депутат Госдумы РФ призвал бомбить банковскую инфраструктуру Украины
27.11.2022 21:21 Ольга Белозерова

Депутат Госдумы РФ призвал бомбить банковскую инфраструктуру Украины

Депутат Госдумы России Андрей Гурулев считает, что российским войскам не следует тратить ракеты для ударов по мостам. 

Вместо этого он предлагает атаковать другие украинские объекты, например, банковскую инфраструктуру.

"Вот сейчас работаем по всей энергосистеме. Вот сейчас добьем, дальше есть не только логистика. К примеру банковские инфраструктуры. Сейчас разбомбить центр этих банковских операций - все встало, ничего никуда не переведешь, карты не работают, зарплату не платят", - заявил он. 



 

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