



Депутат "Еш Атид" уходит в отставку

Депутат Кнессета от "Еш Атид" Йоэль Развозов объявил, что уходит в отставку.



Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 23 января.



"После 15 лет работы госслужащим, в течение которых я был министром туризма, депутатом Кнессета и председателем комиссии по абсорбции, а до этого членом горсовета Нетании, я решил отдохнуть от общественной жизни и в конце месяца уйду из Кнессета", — сообщил Развозов.



По словам политика, "Еш Атид" была и останется для него домом и семьей. Он поблагодарил жену и дочерей за то, что те всегда его поддерживали, а родителей за то, что воспитали его.



"Конечно, я хочу поблагодарить бывшего премьер-министра, главу оппозиции Яира Лапида за предоставленную мне возможность, поддержку, хорошие советы, дружбу и путь к работе на благо Государства Израиль и на благо граждан Израиля", - добавил Развозов.



Ожидается, что на его место придет Шелли Мерон. Позже Лапид отреагировал на его решение уйти из Кнессета.



"Йоэль, я люблю тебя, спасибо за совместный путь. Ты всегда останешься частью семьи "Еш Атид". Удачи", - сказал он.

