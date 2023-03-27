



Депутат Цви Суккот: Мы против приостановки реформы, оппозиция хочет сжечь страну

Депутат Цви Сукот от Религиозно-сионистской партии считает, что приостановка законопроекта о правовой реформе, даже на короткое время, станет серьезным ударом по коалиции и опасным прецедентом для противников этого шага.



"Если закон будет остановлен, у них будет огромная негативная реакция. Они хотят свергнуть правительство. Возможно, реформа — это конец их интересам. Мы должны быть сильными", — заявил Сукот в интервью 7 каналу.



Он объяснил, что "здесь есть политическая группировка, которая считает, что должна изменить политику и дать стране сгореть. Они закроют Национальный аэропорт, остановят экономику, навредят международным отношениям и армии, чтобы реализовать политику, которую им не удалось реализовать на избирательных участках. Это меняет правила игры".



«Наше правительство может сделать много хорошего для Государства Израиль. Мы добьемся успеха, потому что, если нас здесь не будет, здесь будет другое, менее хорошее правительство. Мы были избраны на демократических выборах. Оппозицию представляет группа политиков, которая нарушила правила демократии так, как никто не нарушал с момента создания Государства Израиль. Если Нетаниягу принял решение остановить реформу, он сделал это не потому, что, по его мнению так будет лучше для народа, а потому, что он понимает, что кто-то играет не по правилам", — заключил Суккот.