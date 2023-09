Депутат бундестага: Шольц единолично блокирует поставки Taurus Украине

Председательница комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц единолично блокирует решения о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus.



"Он не хочет поставлять Taurus "сейчас". Но "сейчас" в Украине продолжают гибнуть люди. Бога ради, чего ждет канцлер? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", - отметила Штрак-Циммерманн.



Как пишет DW, председательница комитета бундестага по обороне представляет Свободную демократическую партию (СвДП), которая вместе с "зелеными" и социал-демократами составляет правящую коалицию ФРГ.





„Momentan“ will er #Taurus nicht liefern.“ „Momentan“ sterben aber weiter die Menschen in der #Ukraine. Auf was wartet der @Bundeskanzler in Gottes Namen? Er alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos. https://t.co/QSf2rfr9ix