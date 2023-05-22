



Депутат Бен-Ари возмущена "отвратительными словами" Гафни о Ноа Кирел



Депутат Мейрав Бен-Ари прокомментировала высказывания главы финансового комитета Кнессета Моше Гафни о Ноа Кирел.



Бен-Ари сказала: "Сейчас на пленуме, когда начались эти ужасные дебаты по бюджету, депутат Гафни сделал отвратительный комментарий в адрес Ноа Кирел, что "он пожертвует ей одежду". И я спрашиваю вас, почему он вообще вмешивается в то, что носит Ноа? Какое наше дело?"



"В отличие от Гафни, Ноа Кирел построила себя благодаря упорному труду с юных лет, посреди всего этого она также пошла в армию и прошла полную военную службу, кстати, личная информация, она также была отличным солдатом и, наконец, и самое главное, представляла Израиль удивительным и вдохновляющим образом и постоянно транслировала послания, которые объединяют и сплачивают, в то время, когда наша нация так разорвана и разделена. Ты великая Ноа, тебя любят и в израильском Кнессете", - добавила Бен-Ари.