Депортацию крымских татар признали в Польше геноцидом
Польское правительство признало депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом, совершенным советской властью.
Соответствующее постановление о почтении памяти жертв геноцида Сейм принял 12 июля.
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Резолюцию поддержали 414 депутатов. Против выступили только 16, еще двое воздержались.
В тексте документа указывается, что утром, 18 мая 1944 года, Советский Союз приступил к депортации крымских татар с Крымского полуострова. За три дня порядка 200 тысяч человек, в том числе детей, были согнаны в вагоны как скот, и отправлены в Среднюю Азию и Сибирь.
"Депортация крымских татар из Крыма в 1944 году и ее последствия были актом геноцида крымскотатарского народа. Память жертв советского геноцида Украина отмечает 18 мая - Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года", - сказано в тексте резолюции.