



Депортацию крымских татар признали в Польше геноцидом

Польское правительство признало депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом, совершенным советской властью.



Соответствующее постановление о почтении памяти жертв геноцида Сейм принял 12 июля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Резолюцию поддержали 414 депутатов. Против выступили только 16, еще двое воздержались.



В тексте документа указывается, что утром, 18 мая 1944 года, Советский Союз приступил к депортации крымских татар с Крымского полуострова. За три дня порядка 200 тысяч человек, в том числе детей, были согнаны в вагоны как скот, и отправлены в Среднюю Азию и Сибирь.



"Депортация крымских татар из Крыма в 1944 году и ее последствия были актом геноцида крымскотатарского народа. Память жертв советского геноцида Украина отмечает 18 мая - Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года", - сказано в тексте резолюции.