



День национального паралича: ТВ обещает полмиллиона демонстрантов

По данным журналиста Моше Носбойма, полиция объявила, что готовится к реальному усилению протеста против правовой революции в рамках завтрашнего “дня национального паралича”. В рамках подготовки полицейская разведка сообщила, что протест будет проходить в большем количестве мест, чем в прошлом, и что он будет включать в себя гораздо больше попыток перекрыть дороги и провести больше незаконных шествий.



По данным полиции, ожидается, что в завтрашних акциях протеста примут участие более полумиллиона граждан, и что они пройдут в тех местах, где до сих пор не проводились. Полиция серьезно опасается попыток некоторых партий обмануть их путем распространения ложных публикаций в социальных сетях. В связи с этим она отслеживает эти объявления и направляет соответствующие силы.