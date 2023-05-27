



Демонстранты - Михаэли: уходи в отставку



Выступление председателя "Авода" Мейрав Михаэли на демонстрации против правовой реформы на перекрестке Каркур было прервано криками недовольных протестующих.



Она говорила о том, что женщины заслуживают право на равенство, а также критиковала нынешнее правительство.



Выступление Михаэли было прервано криками со стороны демонстрантов.



"Иди в отставку, ты уничтожила Авода", - кричали они.



В ответ Михаэли сказала, что "перед сценой стояли люди, которые выкрикивали оскорбления в ее адрес", однако ее это не расстроила, поскольку "такое случается". Организаторы протеста позже извинились перед ней за эту ситуацию.

