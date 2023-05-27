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Демонстранты - Михаэли: уходи в отставку
27.05.2023 19:42 Алина Груднева

Демонстранты - Михаэли: уходи в отставку


Выступление председателя "Авода" Мейрав Михаэли на демонстрации против правовой реформы на перекрестке Каркур было прервано криками недовольных протестующих.

Она говорила о том, что женщины заслуживают право на равенство, а также критиковала нынешнее правительство.

Выступление Михаэли было прервано криками со стороны демонстрантов.

"Иди в отставку, ты уничтожила Авода", - кричали они.

В ответ Михаэли сказала, что "перед сценой стояли люди, которые выкрикивали оскорбления в ее адрес", однако ее это не расстроила, поскольку "такое случается". Организаторы протеста позже извинились перед ней за эту ситуацию.
 

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