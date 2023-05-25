



Демократы в Сенате: Израиль еще не соответствует требованиям безвизового въезда

По мере того, как Израиль приближается к ожидаемому вступлению в программу безвизового въезда в США VWP в конце этого года, группа из 16 сенаторов-демократов в письме высшим должностным лицам администрации в среду заявила, что Израиль по-прежнему “не соответствует требованиям для участия в программе и вряд ли исправит ситуацию до ожидаемой даты входа”.



Израиль давно добивается вступления в программу безвизового въезда в Соединенные Штаты, но столкнулся с препятствиями, включая процент отказов в визовых заявлениях и опасения по поводу политики Израиля относительно американцев-палестинцев на границах.



Посол США в Израиле Том Найдс заявил в этом году, что Израиль, вероятно, будет добавлен к программе в июле или августе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщал, что Израиль, как ожидается, примет участие в программе в сентябре, и что он принял все необходимые законодательные изменения для обеспечения вступления.



Сенаторы Крис Ван Холлен и Брайан Шац отправили письмо с 14 своими коллегами госсекретарю Тони Блинкену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, в котором говорится, что они “поддерживают кандидатуру Израиля на вступление в VWP в соответствии со всеми требованиями, установленными законом”, но подчеркивает озабоченность по поводу неравного обращения с некоторыми гражданами США, что, по их словам, делает его неприемлемым.



“Израилю потребуются значительные изменения, чтобы выполнить это требование для равного обращения и свободы передвижения для всех граждан США”, – считают сенаторы. “Хотя мы хотели бы, чтобы Израиль выполнил требования программы для вступления в безвизовый режим до крайнего срока 30 сентября, похоже, он не идет по этому пути”.



Сенаторы особо отметили предупреждение Госдепартамента о “значительных трудностях и неравном, а иногда и враждебном обращении на границах и контрольно-пропускных пунктах Израиля” для американцев арабского и мусульманского происхождения, а также “ряд существующих израильских политик и действий, которые негативно сказываются на гражданах США из-за их национальности, религии и национального происхождения”.



Сенаторы полагают, что эти положения израильского законодательства нарушают условия безвизового въезда, и требуют информации о том, как администрация будет контролировать и привлекать Израиль к ответственности после допускается в программу, если нарушает условия программы.



Законодатели попросили администрацию проинформировать их по этому вопросу в течение двух недель.

