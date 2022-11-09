



"Дело 3000": следствие велось незаконными методами

“Крупнейшее дело о о коррупции в Израиле”, расследование сделки, которого , в свое время, должно было “похоронить” Нетаниягу велось с применением незаконных методов.



Полиция использовала шпионские программы против бывшего командующего ВМС Чайни Маром и посредника ThyssenKrupp Мики Ганора в рамках расследования “дела 3000”, известного также как “дело о подлодках”.



Полиция в деле 3000 и превысила меры в предписании суда - об этом стало известно 8 ноября из письма прокуратуры. Использование шпионских программ осуществлялось в делах бывшего командующего военно-морскими силами, генерал-майора Элиэзер Чайни Марома, Мики Ганора, а также в деле Ализы Бар Йосеф, жены бывшего заместителя главы Совета Национальной Безопасности. В случае с Ганором полиция также отклонилась от постановления суда.



Прокуратура признала факт нарушения и использования шпионских программ в письме, которое она направила адвокатам Марома и Ганора. В письме прокуратура перечисляет ряд дат, когда судья Таль Авраам издал приказ о прослушивании коммуникаций между компьютерами в отношении Мики Ганора в 2017 году, а затем пишет: "Технологические действия, проведенные по вышеуказанным приказам, с использованием технологической системы, используемой полицией, дали результаты".



Прокуратура уточняет, что "в рамках выполнения вышеупомянутых ордеров система выполнила определенные действия, выходящие за рамки ордеров, включая действия, включающие - помимо прослушивания и связи между компьютерами - также получение контактов, сообщений, заметок и ряда других фрагментов информации, которые хранились на мобильном телефоне Мики Ганора. Эта дополнительная информация не была передана следственной группе".



Также в отношении Элиэзера Марома упоминаются даты в 2017 году, когда судья Таль Авраам утвердил приказ о прослушке и связи между компьютерами, и также в отношении него обвинение пишет, что система выполнила дополнительные действия, в том числе получила контакты и дополнительную информацию, которые были на его телефоне. И в этом случае дополнительная информация не была передана следственной группе.



В письме упоминаются и другие даты в 2017 году, когда судья Таль Авраам выдал ордер на прослушку и компьютерную связь в деле Ализы Бар-Йосеф, жены бывшего заместителя главы СНБ, и в этом случае полиция также получила дополнительную информацию с ее телефона.



Прокуратура заявила в ответ на запросы прессы: "Продолжая ответ на запросы, сообщаем, что сегодня адвокатам обвиняемых по делу о подводной лодке были предоставлены обновленные справки о конфиденциальности по делу, согласно которым в рамках расследования дела были выданы ордера на прослушивание коммуникаций между компьютерами в отношении Мики Ганора, Элиэзера Марома и Элизы Бар-Йосеф. Следует подчеркнуть, что все данные, снятые с телефонов после применения указанных мер, не были переданы следственной группе по делу."



Также сообщается: "Хотим напомнить, что согласно выводам группы Марари относительно прослушивания коммуникаций между компьютерами, не было обнаружено никаких признаков того, что полиция работает над прослушиванием мобильных телефонов без судебного ордера. Также было установлено, что при использовании технологической системы, применяемой полицией, материалы с мобильных телефонов были получены не по постановлению".