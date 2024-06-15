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Делегации РФ и Беларуси не пустят на заседание ПАСЕ
15.06.2024 18:55 Алина Груднева

Делегации РФ и Беларуси не пустят на заседание ПАСЕ

Румыния не выдала визы делегациям России и Беларуси для участия в сессии ПАСЕ.

Информацию об этом подтвердил представитель министерства иностранных дел Румынии Раду Филип.

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"Решение румынской стороны основывается на известной и последовательной позиции Румынии в отношении РФ в контексте продолжающейся агрессивной войны против Украины", – сообщил министр.

По словам Филипа, Беларуси соответствующее решение касается, поскольку республика поддерживает войну в Украине. 

Сессия ПАСЕ состоится с 29 июня по 3 июля.

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