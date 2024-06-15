Делегации РФ и Беларуси не пустят на заседание ПАСЕ
Румыния не выдала визы делегациям России и Беларуси для участия в сессии ПАСЕ.
Информацию об этом подтвердил представитель министерства иностранных дел Румынии Раду Филип.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Решение румынской стороны основывается на известной и последовательной позиции Румынии в отношении РФ в контексте продолжающейся агрессивной войны против Украины", – сообщил министр.
По словам Филипа, Беларуси соответствующее решение касается, поскольку республика поддерживает войну в Украине.
Сессия ПАСЕ состоится с 29 июня по 3 июля.