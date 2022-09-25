



"Делаете святое дело": Лапид посетил бригаду "Менаше"

В преддверии Рош ха-Шана премьер-министр Израиля Яир Лапид посетил бригаду МАГАВа "Менаше".



Вместе с Лапидом на базу военных прибыли министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, начальник полиции Израиля Коби Шабтай и другие высокопоставленные военачальники, сообщает "Аруц Шева".



Премьер-министр Лапид побеседовал с офицерами и поблагодарил их от имени народа Израиля и отметил, что именно благодаря им граждане Израиля могут безопасно и спокойно отметить праздники.



"В Государстве Израиль есть много людей, которые не знают - и никогда не узнают - что они живы благодаря вам. Они будут жить своей жизнью, встретятся со своими семьями сегодня вечером, поцелуют своих детей, окунут яблоко в мед, и все это время они не будут знать, что они живы из-за людей, сидящих здесь. Я сказал себе, что не могу отпраздновать праздник со своей семьей, пока я не пойду и не поблагодарю людей, которые не будут проводить выходные со своими семьями, так как они защищают нас всех. Выражение "святое дело" относится к тому, что вы делаете. Я здесь не только от своего имени, министр и начальник полиции здесь не только от своего собственного имени: мы здесь от имени всего народа Израиля", - заявил Лапид.



Глава правительства продолжил: "Благодарю вас, и я очень рад, что у меня была возможность сказать спасибо перед началом праздника. Пусть у всех нас будет хороший и спокойный год, а если он будет хорошим и спокойным, то это благодаря вам".