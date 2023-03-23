Новости » Политика
23.03.2023 20:47 Алина Груднева

"Дегель А-Тора" поддержит любое решение Нетаниягу

"Дегель А-Тора", входящая в состав "Яадут А-Тора", поддержит любое решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу относительно правовой реформы.

Об этом говорится в официальном заявлении перед запланированным выступлением главы правительства.

"Дегель А-Тора, как партия, которая ведет себя с ответственно с момента своего основания, не будет препятствием для премьер-министра, осуществляющим все необходимые действия для максимально широкого достижения договоренностей и соглашений, чтобы предотвратить раскол в нации", — сказано в заявлении.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы