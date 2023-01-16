



Давид Битан о судебной реформе: надо поговорить

Депутат Кнессета от "Ликуда" Давид Битан считает, что правительству стоит обсудить с оппозицией свои планы по радикальному изменению судебной системы.



В интервью 12-му каналу он выразил мнение, что соглашение может быть достигнуто.



"Я думаю, нам нужно начать переговоры, это то, что важно в данный момент, и провести реформу в рамках этих переговоров", — сказал Битан.



По его словам, изменения могут и будут внесены в текущее предложение, поскольку не существует законопроектов, которые поступают в Кнессет и не меняются во время слушаний.



"Я убежден, что мы можем смягчить некоторые пункты» в предложении министра юстиции Ярива Левина, но мы должны сначала все обсудить — и другая сторона должна это понять", - добавил он.