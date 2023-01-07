



Давид Амсалем: Нетаниягу намеренно меня унизил



Депутат Дуди Амсалем из Ликуда утром 6 января подверг беспрецедентной атаке действия премьер-министра Биньямина Нетаниягу: "Нетаниягу неблагодарен, они унизили всех Амсалемов и Битонов", - сказал он сторонникам, собравшимся у его дома, в момент, который был запечатлен на видео, опубликованном журналистом Яиром Леви.



"Тот, кто решил не давать мне должность, - это премьер-министр, - сказал Амсалем о том, что его не избрали спикером Кнессета. Я спросил его, почему я не могу быть спикером Кнессета, и он рассказал мне истории Али-Бабы, что он не хочет, чтобы я сводил счеты с оппозицией". Толпа перед Амсалемом ответила: "Но мы хотим", и Амсалем ответил: "Давид Амсалем не унижен. Я командный игрок, но здесь было много унижений, направленных на меня".



Он добавил: "Я сказал премьер-министру - вас выбрали первым, и я уважаю это, но те же избиратели выбрали меня на четвертом месте. И я не прошу ничего, чего бы я не заслуживал в соответствии с порядком - вы наградили Ярива Левина, отлично. Вот вы дали Галанту, вы дали Эли Коэну, а где Давид Амсалам? Вы меня обходите стороной? В чем мои грехи и в чем мои преступления? Я не унижен. Мы, сфарадим, не унижаемся. Никогда. Никто не унизит нас, людей этнической группы мизрахи, даже премьер-министр от Ликуда".

