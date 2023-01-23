



Данон: "Хан-эль-Ахмар должен быть немедленно эвакуирован"

Депутат Кнессета Дани Данон, сегодня утром посетил нелегальный арабский аванпост Хан-эль-Ахмар вместе с членом Кнессета от "Ликуда" Юлием Эдельштейном, а также другими официальными лицами партии.



Как сообщает портал "Аруц Шева", Данон снова заявил о необходимости эвакуации деревни.



"Сегодня я посетил незаконный аванпост Хан-эль-Ахмар, чтобы укрепить позиции нашего правительства перед решением БАГАЦа о его эвакуации. Хан-эль-Ахмар должен быть немедленно эвакуирован", - заявил политик.