



Дания временно блокировала пролив Большой Бельт

Из-за заклинившей ракетной установки на военном корабле В Дании приняли решение о временном закрытии пролива Большой Бельт. В Министерстве обороны королевства сообщили о том, что есть опасность того, что ракета выстрелит.



Ведомство уточнило, что ракета была активирована в ракетной установке на фрегате во время военных учений, а после выяснилось, что установка вышла из строя. Фрегат пришвартован в порту Корсёр.



"Пока ракетная установка не будет деактивирована, существует риск того, что она выстрелит, и ракета может пролететь несколько километров", - сообщило Минобороны, предупредив об опасности падения обломков.



Спустя некоторое время судоходство было восстановлено.



