Новости » Политика
В Украине назвали главное условие для переговоров с РФ
08.11.2022 14:14 Mignews.ua | фото: rnbo.gov.ua

В Украине назвали главное условие для переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Российской Федерацией. Сегодня их напомнил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. 

"Россия, переговоры. Главное условие президента Украины – восстановление территориальной целостности Украины. Гарантия выполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия – действия на предупреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море", – написал Алексей Данилов в своем Twitter.
 


Ранее Алексей Данилов заявлял, что 2023 станет определяющим в вопросе привлечения к ответственности российских военных преступников, в том числе высшего военно-политического руководства России. "Не только Путин, а все. Все, кто поднимал руку, кто давил кнопки в их Думе, кто отправлял россиян на смерть в Украину – будут нести ответственность. Это вопрос только времени. И насколько я уже осознал, короткого времени. Я более чем уверен, что 2023 год будет определяющим для всех этих вещей", – сказал секретарь СНБО.

Напомним также, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тоже заявил: Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное – вывести свои войска с нашей территории. Причем, по мнению Подоляка, освобождение Херсона не является залогом для начала переговоров.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы