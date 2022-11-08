



В Украине назвали главное условие для переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Российской Федерацией. Сегодня их напомнил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



"Россия, переговоры. Главное условие президента Украины – восстановление территориальной целостности Украины. Гарантия выполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия – действия на предупреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море", – написал Алексей Данилов в своем Twitter.



росія, переговори. Головна умова Президента України – відновлення територіальної цілісності 🇺🇦. Гарантія виконання – сучасне ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 8, 2022



Ранее Алексей Данилов

заявлял

, что 2023 станет определяющим в вопросе привлечения к ответственности российских военных преступников, в том числе высшего военно-политического руководства России. "Не только Путин, а все. Все, кто поднимал руку, кто давил кнопки в их Думе, кто отправлял россиян на смерть в Украину – будут нести ответственность. Это вопрос только времени. И насколько я уже осознал, короткого времени. Я более чем уверен, что 2023 год будет определяющим для всех этих вещей", – сказал секретарь СНБО.