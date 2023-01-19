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Дани Данон: судебную реформу нельзя проводить в спешке
19.01.2023 18:45 Алина Груднева

Дани Данон: судебную реформу нельзя проводить в спешке

Судебную реформу в Израиле нельзя проводить в спешке, поскольку она должна проводиться при как можно большем консенсусе.

Такое мнение в интервью The Jerusalem Post выразил бывший посол Израиля в ООН, депутат от "Ликуда" Дани Данон.

"Процесс имеет значение. Он должен быть упорядоченным и способствовать диалогу, потому что чем более открыто и упорядоченно мы будем это делать, тем дольше он просуществует. Если мы будем делать это поспешно, будущее правительство использует свое большинство, чтобы отменить его", - отметил он.

По мнению Данона, обе стороны в процессе диалога выяснят, что согласны в отношении многих вещей, касающихся реформы.

"Давайте сначала сосредоточимся на том, в чем мы согласны, отложим это в сторону, и только потом поговорим о разногласиях. Мы достигнем консенсуса после процесса диалога", - отметил он.


 

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