



Д. Медведев угрожает тотальными казнями

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с заявлением в связи с терактом в Крокус-Холле.



"Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть".